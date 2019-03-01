DL BOX
Эффективный сбор аудитории любых торговых точек
Узкотаргетированные рекламные кампании по собранным аудиториям
Как работает DL BOX?
Все мобильные устройства отправляют запросы на поиск знакомой WiFi сети.
В запросе содержится MAC-адрес – уникальный идентификатор устройства.
С помощью нашей технологии DL BOX может эффективно собирать MAC-адреса мобильных устройств без подключения к точке доступа.
Собранные MAC-адреса попадают на нашу платформу.
- Формировать аналитику по посетителям.
- Создавать аудитории посетителей на основании собранной статистики.
- Фильтровать аудитории по сегментам для настройки узконаправленной рекламы
- Выгружать аудитории в автоматическом режиме на рекламные площадки.
Полученные данные можно сегментировать :
по дням недели
по времени посещения
по длительности посещения
по частотности
Например,
Вы можете выбрать только тот сегмент аудитории, который проводил в торговой точке от 1 до 10 минут каждое воскресенье с 9 до 15 часов.
Или выбрать тех, кто проходил мимо Вашей торговой точки, не заходя внутрь.
- Предложите скидки и спецпредложения разным сегментам Вашей аудитории
- Напомните о своих торговых точках тем, кто давно не заходил
- Привлеките потенциальных клиентов, ежедневно проходящих мимо
Проводим рекламную кампанию
Настроим, оптимизируем и проведем рекламную кампанию под ключ в
Рекламные баннеры показываются исключительно выбранному Вами сегменту аудитории.
Стоимость показа рекламы от 5 копеек!
на разных устройствах потенциального клиента в сутки!