Например,

Вы можете выбрать только тот сегмент аудитории, который проводил в торговой точке от 1 до 10 минут каждое воскресенье с 9 до 15 часов.

Или выбрать тех, кто проходил мимо Вашей торговой точки, не заходя внутрь.