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DL-BOX Начать сбор аудиторий

DL BOX

Эффективный сбор аудитории любых торговых точек

Узкотаргетированные рекламные кампании по собранным аудиториям

Как работает DL BOX?

Все мобильные устройства отправляют запросы на поиск знакомой WiFi сети. 
В запросе содержится MAC-адрес – уникальный идентификатор устройства.

С помощью нашей технологии DL BOX может эффективно собирать MAC-адреса мобильных устройств без подключения к точке доступа.

Собранные MAC-адреса попадают на нашу платформу.

В личном кабинете Вы можете:
  • Формировать аналитику по посетителям.
  • Создавать аудитории посетителей на основании собранной статистики.
  • Фильтровать аудитории по сегментам для настройки узконаправленной рекламы
  • Выгружать аудитории в автоматическом режиме на рекламные площадки.

Полученные данные можно сегментировать :

по дням недели

по времени посещения

по длительности посещения

по частотности

Например,

Вы можете выбрать только тот сегмент аудитории, который проводил в торговой точке от 1 до 10 минут каждое воскресенье с 9 до 15 часов.
Или выбрать тех, кто проходил мимо Вашей торговой точки, не заходя внутрь.

Настраиваем рекламные кампании в Яндекс. Директ и MyTarget
  • Предложите скидки и спецпредложения разным сегментам Вашей аудитории
  • Напомните о своих торговых точках тем, кто давно не заходил
  • Привлеките потенциальных клиентов, ежедневно проходящих мимо

Проводим рекламную кампанию

Настроим, оптимизируем и проведем рекламную кампанию под ключ в

Рекламные баннеры показываются исключительно выбранному Вами сегменту аудитории.

Стоимость показа рекламы от 5 копеек!

До 25 показов

на разных устройствах потенциального клиента в сутки!

Мы сотрудничаем

г. Москва
ул. Фридриха Энгельса, 60

+7 (495) 136-93-07

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DL-BOX Начать сбор аудиторий